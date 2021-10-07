Вашингтон, 7 октября, 2021, 16:14 — ИА Регнум. Диджей Diplo прокомментировал обвинения в распространении порнографии, выдвинутые против него. Об этом 7 октября сообщает издание Billboard.

Скриншот с YouTube Диджей Diplo

По словам диджея, его давно преследует некая фанатка, которая «одержима» им. «…после того, как я отказался от всех контактов с ней, похоже, её единственной целью в жизни стало желание нарушить мою работу, мой бизнес, беспокоить меня и моих близких друзей, нападать на меня и угрожать моей семье», — объясняет артист. Также Diplo признался, что эта женщина не была совершеннолетней в тот период, когда он впервые вступил с ней в половую связь.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, некая женщина обвинила Diplo в распространении интимных видео с её участием, на запись которых она не давала своего согласия. По её словам, диджей также намеренно заразил её хламидиозом.