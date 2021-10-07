Киев, 7 октября, 2021, 14:55 — ИА Регнум. Первый вице-спикер украинской Верховной рады Руслан Стефанчук выдвинут фракцией правящей на Украине партии «Слуга народа» на пост спикера парламента страны. Об этом 7 октября сообщила пресс-секретарь украинской пропрезидентской партии Юлия Палийчук в своем Телеграмм-канале.

Rada.gov.ua Руслан Стефанчук

«Фракция политической партии «Слуга народа» провела заседание, на котором обсудила кадровые назначения в руководстве парламента. Большинством голосов народных депутатов на должность председателя Верховной рады Украины от монобольшинства делегирован Руслан Стефанчук», — написала она в своем сообщении.

Также Палийчук добавила, что на должность первого заместителя спикера Рады было принято решение выдвинуть председателя партии «Слуга народа» Александра Корниенко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что председатель украинского парламента Дмитрий Разумковбыл отправлен в отставку по итогам голосования в Верховной раде.