Джакарта, 7 октября, 2021, 14:55 — ИА Регнум. Столкновения между жителями произошли на острове Адонара в Индонезии, сообщает CNN Indonesia.

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Во время инцидента полицейский получил ранение в ногу. Сотрудник полиции был ранен стрелой.

Столкновения между жителями деревень произошли днем 7 октября. Причина конфликта выясняется. На место конфликта отправили 30 сотрудников полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, посол Индонезии в Таиланде Рахмат Будиман встретился с министром культуры Таиланда, чтобы обсудить укрепление сотрудничества между двумя странами.