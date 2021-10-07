Ростов-на-Дону, 7 октября, 2021, 14:52 — ИА Регнум. Капитальный ремонт гидротехнического сооружения №33 на Низовом (Северном) водохранилище в Ростове-на-Дону, повреждённого весной 2021 года, обойдётся в 26,6 млн рублей. Об этом сообщил сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко.

Екатерина Булатова ИА REGNUM Цимлянское водохранилище

«Проекто-сметная документация на проведение работ получила положительное заключение Главгосэкспертизы. Они займут четыре месяца. На сегодняшний день решается вопрос с финансированием», — написал глава администрации Ростова-на-Дону в Instagram.

Финансовый вопрос депутаты муниципального парламента рассмотрят в октябре.

ИА REGNUM напоминает, что авария на гидротехническом сооружении произошла 25 марта 2021 года. В результате деформации одного из затворов уровень воды понизился на 1,5 метра.