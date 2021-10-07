Вологда, 7 октября, 2021, 14:52 — ИА Регнум. В Вологодской области за последние сутки скончались 12 пациентов с COVID-19, всего с начала пандемии жертвой инфекции стал 1951 житель региона. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе.

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По данным штаба, 6 октября в регионе было выявлено 277 носителей коронавируса, всего число инфицированных достигло 70 596.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в России коронавирус был выявлен у 27 550 человек, 924 ковид-пациентов скончались.