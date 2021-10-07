Рим, 7 октября, 2021, 14:51 — ИА Регнум. В Сети появился дебютный трейлер гоночной игры MXGP 2021. Его опубликовали 7 октября на официальном YouTube-канале разработчиков из Milestone Team.

Геймер

MXGP 2021 позволит игрокам принять участие в одноимённом чемпионате мира по мотокроссу. Релиз проекта запланирован на 30 ноября 2021 года.

Добавим, что у первого трейлера игры уже появилось множество негативных комментариев от геймеров. По их словам, разработчики проекта в очередной раз пытаются «продать им ту же самую игру».