Ярославль, 7 октября, 2021, 14:51 — ИА Регнум. В Ярославской области врачи, которые вакцинируют население, получат дополнительные выплаты. Об этом рассказал директор департамента здравоохранения и фармации Ярославской области Василий Тубашов.

Yarregion.ru Вакцинация

«Оплата будет происходить за законченный случай. Сейчас у нас по соглашению было утверждено порядка 500 тысяч вакцинированных. То есть средства от федерального бюджета поступают на 500 тысяч вакцинированных. Мы сейчас определяем порядок поступления средств медицинской организации. Кроме федеральных выплат в этой сумме учитывается ещё региональное софинансирование», — пояснил механизм директор ярославского депздрава.

Уточнил Василий Тубашов и сумму, которая будет направлена на выплаты.

«68 миллионов — это федеральный бюджет, 68 — региональный бюджет. Ну, то есть сумма 136 миллионов. Расчёт идёт в 200 рублей за законченный случай вакцинации. Расчёт идёт на всю бригаду. То есть врач, специалист, тот кто заносит. И время отчёта по оплате вакцинации с 27 августа», — заключил чиновник.

В областном правительстве полагают, что выплаты помогут стимулировать врачей, которые борются с пандемией.

«Я считаю, что инициатива очень хорошая, она нужная. Медработники они тоже в зоне риска работают, когда прививают, и большую работу проводят кроме своей основной работы в этой части. Мы стимулируем тех людей, которые рискуют своим здоровьем и своей жизнью», — заявил зампред правительства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в регионе идёт подъём заболеваемостью COVID-19, 7 октября был зафиксирован очередной максимум по суточным заражениям.