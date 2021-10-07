Москва, 7 октября, 2021, 14:50 — ИА Регнум. Регулярный счет за свет является крайне неприятным дополнением к общим затратам на ЖКУ для большинства жителей России. Спокойно относиться к постоянно меняющимся (в сторону увеличения) цифрам в счетах энергосбытовых компаний сложно, заявил корреспонденту ИА REGNUM преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Анатолий Гожий.

Дарья Антонова ИА REGNUM Электроэнергия

«Однако в номинальном выражении граждане РФ платят за свет гораздо меньше, чем жители экономически более развитых государств: более чем в два раза меньше, чем в США, в 3,5 раза меньше французов и почти в шесть раз меньше немцев.

Вполне резонно можно заметить, что и зарплаты у них больше. Однако при соотнесении затрат на электричество со средними зарплатами, мы оказываемся где — то на уровне Италии и Японии. Так, по крайней мере было, до грянувшего недавно в Европе энергетического кризиса.

В результате, той же Италии с 1 октября цены на электроэнергию для населения увеличиваются почти на 30%. В Испании, в авральном порядке был принят закон ограничивающий ежеквартальное увеличение тарифов величиной 4,4%.

В то же время, по расчетам ФАС, рост тарифов за электроэнергию для населения России по-прежнему будет оставаться в рамках близких к официальной инфляции или даже ниже нее (невзирая ни на какие кризисы).

Складывается впечатление, что все население страны охвачено некой социальной программой поддержки, через систему тарифов на электричество, которые никак не отражают реальных текущих (а тем более капитальных) затрат отрасли, связанных с выработкой электроэнергии.

Однако в реальности все то, что энергетический сектор экономики не добирает у населения, он с лихвой компенсирует за счет перераспределения нагрузки по оплате между различными потребителями.

Механизм, получивший название «перекрестное субсидирование», предполагает, что большая часть российских предприятий (юридических лиц) не только оплачивает потребление электроэнергии, возмещая реальные затраты электрогенерации и сбыта (включая прибыль), но и, фактически, компенсирует потери энергетиков при снабжении населения и социальных объектов.

Причем, ценообразование здесь носит не столько рыночный, сколько затратный характер, когда в конечную стоимость включаются и модернизация, и сооружение новых энергоблоков. К этому следует добавить сбытовые наценки (обычно от 30 до 50%).

Понятно, что затраты на покупку электроэнергии в итоге включаются в себестоимость всей производимой в стране продукции. На прилавки магазинов товары попадают «отягощенные» грузом этих издержек, что и отражает в розничных ценах.

Оплачивая же покупки, граждане возвращают энергетическим компаниям все, что было сэкономлено при оплате света сбытовой организации. То есть в итоге, за электричество граждане РФ платят в полном объеме», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, тариф за свет для каждого региона России в 2022 году может вырасти на 5% или до уровня предельного индекса подорожания коммунальных услуг.

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