Москва, 7 октября, 2021, 14:49 — ИА Регнум. «С днем рождения, наш Президент!». В такую фразу выстроились молодые люди из более чем 20 регионов страны, чтобы поздравить президента России, лидера Народного фронта Владимира Путина. Праздничную акцию провела «Молодёжка ОНФ». Итоговый видеоролик участники команды разместили на странице движения в социальных сетях.

Иван Шилов, ИА REGNUM Владимир Путин

Участники всероссийской команды «Молодёжки ОНФ» присоединяются к поздравлениям Главы государства ежегодно. Молодые люди провели флешмоб ко Дню рождения Главы Государства в Мурманске, Кемерово, Белгороде, Ярославле, Республиках Дагестан и Адыгея, а также в Пензе, Краснодаре, Саратове, Республиках Крым, Хакасия, Татарстан и Башкортостан.

На встречах с волонтерами Владимир Путин не раз подчеркивал «опорную» роль молодежи в жизни страны, а также работу по реализации ключевых проектов. Глава Государства всегда отмечает актуальность лозунга «Молодёжки ОНФ» «Не жди перемен — твори перемены!».

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