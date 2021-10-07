Варшава, 7 октября, 2021, 14:49 — ИА Регнум. Компания CD Projekt выложила в сеть ролики, в которых показано, как игра «Ведьмак 3: Дикая охота» работает на портативной консоли Steam Deck компании Valve. Об этом 7 октября сообщает журнал PC Gamer.

Steam Deck Игровая консоль Steam Deck

Автор статьи обратил внимание, что по видео нельзя понять, с каким разрешением разработчики запускали игру, но отметил, что «Ведьмак 3», похоже, демонстрирует на Steam Deck стабильную частоту кадров, и что производительность игры не падает в таких областях, как города и болота. Он добавил, что версия третьего «Ведьмака» для Steam Deck будет, вероятно, выглядеть лучше, чем версия игры для Nintendo Switch.

https://twitter.com/witchergame/status/1445737514761801728

Ранее ИА REGNUM сообщило, что авторы программ BattlEye и Easy Anti-Cheat, предотвращающих мошенничество в видеоиграх, заявили, что их ПО будет поддерживать Steam Deck. Эти программы используются в играх Destiny 2, Rainbow Six Siege, PUBG (BattlEye), а также в Apex Legends и Halo (Easy Anti-Cheat).