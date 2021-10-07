Париж, 7 октября, 2021, 14:49 — ИА Регнум. Французский футбольный клуб ПСЖ планирует предложить нападающему Килиану Мбаппе новый пятилетний контракт. Об этом 7 октября сообщил журналист журналист Николо Скира в Twitter.

Fifa.com Килиан Мбаппе

Отмечается, что ПСЖ хочет подписать с 22-летним игроком новое соглашение, по которому тот будет получать €36 млн в год.

Напомним, срок действующего контракта Мбаппе с клубом истекает в июне 2022 года.

Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» предложил Мбаппе шестилетний контракт.