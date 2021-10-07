Москва, 7 октября, 2021, 14:48 — ИА Регнум. До 2024 года на реализацию стратегических инициатив развития будет направлено 4,6 трлн рублей, сообщает 7 октября портал правительства России.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Мишустин

«На реализацию инициатив до 2024 года потребуется 4,6 трлн рублей», — говорится в сообщении на сайте.

Уточняется, что источником финансирования станет федеральный бюджет, а также Фонд национального благосостояния. Кроме того, планируется привлечь частные инвестиции.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 октября премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил об утверждении перечня из 42 стратегических инициатив по развитию России.