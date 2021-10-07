Кабул, , 14:48 — REGNUM Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов провёл встречу с исполняющим обязанности главы министерства иностранных дел Афганистана Амир Ханом Моттаки в Кабуле. Об этом сообщает Газета. уз со ссылкой на Twitter представителя афганского МИД во временном правительстве страны.

Кабул. Афганистан (сс) Olgamielnikiewicz

Во время встречи Моттаки указал, что «рад принять коллегу в безопасной обстановке». В свою очередь, Абдулазиз Камилов отметил, что «рад видеть чистоту улиц, управление городом, людей на улице и безопасную атмосферу».

»Узбекистан всегда ориентировался на взаимные интересы обеих стран, а внешняя политика Узбекистана в отношении Афганистана не была привязана к другим вопросам», — сказал Камилов.