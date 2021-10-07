Омск, 7 октября, 2021, 14:47 — ИА Регнум. В одном из городских парков Омска жители обнаружили «забетонированные» деревья. Об этом горожане сообщили в соцсетях. По их словам, они недовольны качеством проведённых в парке работ.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Одуванчики и бетон

Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, эту ситуацию 7 октября прокомментировали в администрации города. Речь идёт о парке культуры и отдыха «Зелёный остров».

Городские власти заверили, что зелёные насаждения в парке не пострадали. «Подрядчик допустил грубые нарушения производства работ. По данному факту проводится проверка заказчиком работ — городским управлением дорожного хозяйства и благоустройства и организацией строительного контроля», — говорится в сообщении горадминистрации.

Пи этом омские власти подчеркнули, «участок не был забетонирован, деревья не пострадали». Ошибка была допущена подрядной организацией при обустройстве площадки для кормления белок. Вместо использования отсева гранитной крошки применили отсев дробления щебня.

Нарушения на объекте благоустройства заактированы. Подрядчику будут выданы предписания об оперативном устранении замечаний.

По данным городского управления дорожного хозяйства и благоустройства, одно из деревьев в парке всё же было повреждено.

«По факту повреждения дерева в ходе производственных работ на территории ПКиО «Зелёный остров» в адрес подрядной организации в ближайшее время будет направлено предписание с требованием проведения обязательного компенсационного озеленения», — говорится в сообщении управления.

Взамен повреждённого дерева должны высадить три здоровых саженца.