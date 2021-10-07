Москва, , 14:46 — REGNUM Перспективы отношений России и США со временем становятся только хуже. Об этом 7 октября заявил генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов на телеканале «Россия 24».

НАТО

«Позиция со стороны НАТО как минимум не очень последовательна, поскольку в НАТО часто говорили, что нужно, чтобы Россия вернула своего посла в Брюссель. После того, как Александр Грушко уехал из Брюсселя, у нас не было посла, и это считалось одним из препятствий для восстановления нормального диалога», — заявил Кортунов.

«Но теперь, конечно, в этих условиях ни о каком возвращении российского посла в Брюссель не приходится. И ясно, что такое решение со стороны НАТО практически исключает возможность какого бы то ни было серьёзного диалога между военными блока и Россией по конкретным кризисным ситуациям», — указал он.

Ранее в НАТО подтвердили сокращение российской миссии в Брюсселе, уточнив, что там вместо 20 человек останутся 10 сотрудников (было принято решение о высылке восьми сотрудников РФ при НАТО и сокращении ещё двух позиций). Замглавы МИД России Александр Грушко в связи с этим заявил, что в НАТО продемонстрировали «истинную цену» прежних заявлений представителей альянса о важности деэскалации отношений с Москвой.