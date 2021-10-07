Киев, 7 октября, 2021, 14:50 — ИА Регнум. Служебное расследование в связи с выездом бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили за пределы Украины проводит пограничная служба этой страны. Об этом сообщил 7 октября пресс-секретарь погранслужбы Андрей Демченко.

Mstyslav Chernov Михаил Саакашвили

По его словам, ведомство разбирается в обстоятельствах выезда Саакашвили с украинской территории. В руководстве Южного регионального управления несколько человек на период расследования отстранены от работы.

«Подробно проверяется вся информация, каким образом он выехал за пределы Украины», — цитирует Демченко РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, предположительно Саакашвили проник в Грузию в вентиляционной кабине трейлера. Такую версию излагали грузинские СМИ. В таком случае он пересёк границу страны незаконно. Бывшего президента задержали в Грузии 1 октября и поместили в тюрьму.

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