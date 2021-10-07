Штат Калифорния, США, 7 октября, 2021, 16:13 — ИА Регнум. Американская команда Case Breakers якобы раскрыла имя серийного убийцы, который именовал себя Зодиаком. Об этом 7 октября пишет издание The Sun.

Цитата из к/ф «Зодиак». реж Дэвид Финчер. 2007. США Фильм «Зодиак», основанный на истории одноимённого серийного убийцы

По версии команды, состоящей из более чем 40 бывших следователей, а также журналистов и военных, серийным маньяком был некто по имени Гэри Фрэнсис Пост. Как утверждают эксперты, имя Поста является ключом к дешифровке его писем, с помощью которых он общался с полицией.

Добавим, что о личности Гэри Фрэнсиса Поста мало что известно. По данным СМИ, он был маляром и скончался в 2018 году в возрасте 80-ти лет, так как страдал от ряда заболеваний.

ИА REGNUM напоминает, что Зодиак совершил семь установленных нападений в период с 1968 года по 1969 года, в результате которых умерли пять его жертв. Вплоть до 1974 года он отправлял в газеты и полицию зашифрованные письма, в которых, по его словам, содержались данные о нём. В этих посланиях он заявил о 37 совершённых им убийствах.