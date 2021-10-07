Москва, 7 октября, 2021, 14:43 — ИА Регнум. НАТО сознательно не налаживает реальный диалог с Россией. Об этом 7 октября заявил генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов на телеканале «Россия 24».

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

«Формально работа по линии Совета Россия — НАТО была восстановлена уже три года назад. Но фактически эта работа сводится всего лишь к обмену официальными заявлениями, причём обе стороны прекрасно понимают, что другая сторона хочет ей сказать», — заявил Кортунов.

«Конечно, без реального диалога, особенно диалога между военными России и НАТО очень трудно говорить о каком-то содержательном наполнении деятельности Совета. И в этом смысле Совет остаётся парализованным, несмотря на все попытки каким-то образом его реактивировать», — указал он.

Ранее в НАТО подтвердили сокращение российской миссии в Брюсселе, уточнив, что там вместо 20 человек останутся 10 сотрудников (было принято решение о высылке восьми сотрудников РФ при НАТО и сокращении ещё двух позиций). Замглавы МИД России Александр Грушко в связи с этим заявил, что в НАТО продемонстрировали «истинную цену» прежних заявлений представителей альянса о важности деэскалации отношений с Москвой.