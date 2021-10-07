Москва, 7 октября, 2021, 14:43 — ИА Регнум. Российская компания Caviar представила эксклюзивную версию игровой консоли PlayStation 5 с корпусом из 18-каратного золота. Об этом 7 октября сообщает «Игромания».

Иван Шилов ИА REGNUM PlayStation 5

https://twitter.com/TechyPreacher/status/1445804601983180800

Необычное устройство стоит больше 25 млн рублей. Сообщается, что всего будет изготовлено пять экземпляров консоли.

Напомним, что PlayStation 5 — это игровая консоль «нового поколения» от компании Sony. Она поступила в продажу в ноябре 2020 года.