Москва, , 14:40 — REGNUM Ситуация на границе Афганистана и Таджикистана спокойная. Об этом 7 октября заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

Граница Таджикистана с Афганистаном Noorimages.com

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Дипломат отметил, что никаких боестолкновений в настоящее время нет.

«На самой границе никакой напряжённости нет», — подчеркнул Кабулов.

«Была горячая риторика с двух сторон. Сейчас там всё спокойно. Во всяком случае, у меня нет информации, что там что-то неспокойно или что были какие-то боестолкновения», — добавил спецпредставитель главы государства.

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Напомним, ранее один из телеграмм-каналов со ссылкой на ресурсы боевиков сообщил, что таджикское подразделение «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в России) готово к вторжению в Таджикистан.

Как сообщало ИА REGNUM, генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась заявил, что в случае, если ситуация на границе Таджикистана с Афганистаном обострится, страны — члены Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) окажут помощь таджикской стороне.