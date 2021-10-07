Санкт-Петербург, 7 октября, 2021, 14:40 — ИА Регнум. На то, что поставки газа по трубопроводу «Северный поток — 2» будут начаты в течение ближайшего времени, надеется австрийская нефтегазовая компания OMV. Об этом 7 октября сообщил глава OMV Альфред Штерн во время своего выступления на пленарной сессии Петербургского международного газового форума.

Gazprom.ru «Северный поток — 2»

«Мы надеемся, что поставки газа по «Северному потоку — 2» начнутся в ближайшее время, что позволит внести стабильность в ситуацию на газовом рынке», — приводит его слова ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что потенциал для увеличения поставок российского газа в Европу существует, однако в этом вопросе все зависит от коммерческих договоренностей.