Ош, Киргизия, 7 октября, 2021, 14:39 — ИА Регнум. Кредиторская задолженность города Ош и Ошской области составляет 181 млн. сомов.(155 млн. рублей) Сообщил 7 октября начальник территориального управлении Фонда обязательного медицинского страхования при Министерстве здравоохранения и социального развития Максим Омокеев.

Лекарства

По его словам, рост задолженности связан с пандемией — до нее кредиторская задолженность составляла 10−15 млн. сомов (8,5 — 12,75 млн. рублей). В течение последних двух лет она выросла до 181 млн. сомов (155 млн. рублей).

«Большие долги у инфекционной больницы города Ош, стационара в Баш-Булаке, Ноокатской территориальной больницы. В кредиторскую задолженность входят медикаменты, средства индивидуальной защиты, коммунальные платежи. Если мы не выплатим своевременно эту задолженность, то могут быть перебои с поставками лекарств», — предупредил Омокеев.

Напомним, что всего с начала пандемии в Киргизии выявили 179 000 случаев заражения COVID. Число медработников с диагнозом COVID-19 составило 6 843. 2614 человек больных коронавирусом умерли.

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