Москва, 7 октября, 2021, 14:38 — ИА Регнум. Готовность России к работе по стабилизации мирового энергорынка послужила основанием для снижения рыночной цены на природный газ на Лондонской ICE, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент, преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук.

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«Стоимость фьючерса на поставку природного газа снизилась с $1937 6 октября до $1100 7 октября за 1 тысячу кубометров. Основными факторами, вызвавшими стремительный рост цен на природный газ, стали: холодная зима 2020−2021 гг. и неэффективная работа возобновляемых источников «зеленой» энергетики (ВИЭ).

В результате основная нагрузка для получения необходимого количества энергоресурсов пришлась на газовую энергетику, что ускорило потребление имеющихся запасов газа из газовых хранилищах (ПГХ) в Европе. На сегодняшний день их заполняемость недостаточна.

Высокий конкурентный спрос на «голубое топливо» на азиатском рынке, которые готовы платить за него высокую цену, привел к росту цен на природный газ и в Европе до рекордного уровня.

Свой вклад в ценообразование оказало и отсутствие долгосрочных контрактов на поставку природного газа у большинства европейских потребителей. И, конечно, начало восстановления мировой экономики после пандемии резко увеличило потребности стран ЕС, США и азиатского региона в природном газе.

Какие инструменты готова предложить Россия для стабилизации энергетического рынка?

Во-первых, это построенный газопровод «Северный поток — 2», в настоящее время проходящий сертификацию в Германии и Еврокомиссии.

Во — вторых, это готовность увеличить поставки газа через ГТС Украины в рамках новых заключаемых договоров. Прежние договора на поставку газа в Европу уже выполнены.

Предложения со стороны России достаточно оперативные и способны «снизить градус» на европейском энергетическом рынке без ущерба для России, где в настоящее время продолжается закачка газа в подземные хранилища.

Теперь слово за регуляторами энергетического рынка Стран ЕС — Еврокомиссией и федеральным сетевым агентством ФРГ, проводящих сертификацию нового газопровода.

С учетом этих обстоятельств начало эксплуатации газопровода могут перенести на январь-февраль 2022 года. После снижения в ближайшее время цены на газ могут возобновить свой рост.

Причина роста — недостаточное количество и загруженность имеющихся газовых хранилищ, предполагаемый после пандемийный рост производства, отсутствие достаточного предложения газа на рынке, предстоящая зима 2021−2022 гг. По прогнозам метеорологов зима будет холодной», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, после заявления президента России Владимира Путина о готовности РФ помочь Европе стабилизировать цены на энергоносители произошла резко снизились цены на газ в мире.

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