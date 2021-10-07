Санкт-Петербург, 7 октября, 2021, 14:39 — ИА Регнум. В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга горит ангар автосервиса. Пожарные присвоили возгоранию повышенный ранг сложности. Об этом 7 октября сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Gov.ua Пожар

Пожар в ангаре на Партизанской улице, 23/2, начался около 14:00 мск в четверг, 7 октября. Прибывшие на место ЧП пожарные зафиксировали, что в цельнометаллическом ангаре размером 20Х40 метров происходит горение по всей площади.

«В 14:18 ранг пожара повышен до №2. Сведения о пострадавших не поступали. К ликвидации пожара привлечено от МЧС: шесть единиц техники и 30 человек личного состава», — рассказали в ведомстве.

По данным открытых источников, в ангаре размещается автосервис и автомастерская.