Тюмень, 7 октября, 2021, 14:36 — ИА Регнум. В Тюменской области за сутки выявлено 257 случаев заражения коронавирусом. Об этом 7 октября сообщает региональный оперативный штаб.

Permkrai.ru Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: инфекция становится стремительной — все новости»

Днём ранее суточный прирост заражений в области составлял 253 случая.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 7 октября 2021 года коронавирусом заразились 63 488 человек, выздоровели 54 985 человек. По данным сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», с начала пандемии на 7 октября в регионе скончались 1994 пациента с COVID-19 (на шесть человек больше, чем днём ранее).