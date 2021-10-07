Губкин, Белгородская область, 7 октября, 2021, 14:41 — ИА Регнум. В колонию строгого режима отправлен 28-летний мужчина, причастный к сбыту крупной партии синтетических наркотиков в Белгородской области, сообщили 7 октября корреспонденту официальный представитель регионального УФСБ Оксана Ищенко.

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Силовики пресекли устойчивый транзитный канал поступления через Белгородскую область партий наркотического средства для последующего сбыта в другие регионы РФ. Подозреваемого, гражданина России 1993 года рождения, задержали с двумя килограммами психостимулирующего вещества.

Губкинским районным судом Белгородской области молодой человек признан виновным, ему назначено 5,5 года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Приговор вступил в законную силу.