Стокгольм, 7 октября, 2021, 14:35 — ИА Регнум. Танзанийский писатель Абдулразак Гурна получил Нобелевскую премию по литературе 2021 года. Об этом 7 октября сообщает на своем сайте Нобелевский комитет.

Скриншотстраницы tv2.by Нобелевская премия

«Нобелевская премия по литературе за 2021 год присуждается романисту Абдулразаку Гурне «за бескомпромиссное и сострадательное проникновение в последствия колониализма и судьбу беженца в пропасти между культурами и континентами», — говорится в сообщении.

Отметим, Абдулразак Гурна родился в 1948 году и вырос на острове Занзибар в Индийском океане, а затем в конце 1960-х годов прибыл в Великобританию в качестве беженца. Он опубликовал десять романов и ряд рассказов, в которых красной нитью проходит тема проблем беженцев.