Москва, 7 октября, 2021, 14:35 — ИА Регнум. России нужно избежать излишнего доминирования крупных агрегаторов в онлайн-торговле. Об этом заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в ходе Ecomference Rupost Retail Week.

(сс) Сергей Крестов Денис Мантуров

«Нам критически важно не допустить как раз избыточного доминирования больших площадок, агрегаторов. У нас сегодня четыре крупных игрока — Wildberries, Ozon, AliExpress и «Яндекс.Маркет», они занимают 27% всего рынка электронной торговли, то есть почти треть», — сказал Мантуров.

По его словам, подобная консолидация органична для этапа становления, однако «дальше, конечно же, нужно будет балансировать их долю с долей небольших нишевых интернет-магазинов»: «Это в полной мере перекликается с нашей политикой многоканального развития офлайн-розницы».