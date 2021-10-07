Бессоновский район, Пензенская область, 7 октября, 2021, 15:32 — ИА Регнум. В Бессоновском районе Пензенской области при пожаре погиб мужчина 1936 года рождения. По факту смерти пожилого человека проводится доследственная проверка, сообщает СУ СКР по региону.

Пожар

По версии следствия, утром 6 октября в доме по улице Лесной в поселке 10-я Артель произошел пожар. В помещении кухни после ликвидации возгорания обнаружили тело 85-летнего мужчины. Предварительно, на момент возгорания он находился на улице. Мужчина увидел, что начался пожар и зашел в жилище, так как там находились его внучка и правнук, однако они смогли выбраться из горящего дома через окно.

На теле мужчины при внешнем осмотре, кроме следов термического воздействия, каких-либо повреждений не обнаружено. Точную причину смерти установит экспертиза.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области за сентябрь 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года значительно возросло количество пожаров, произошедших в банях и надворных постройках, в которых установлены отопительные печи.

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