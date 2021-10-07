Токио, 7 октября, 2021, 14:36 — ИА Регнум. Компания Nissan представила на японском авторынке новую версию компактвэна Note, получившую название Autech Crossover. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Autech Nissan Note Autech Crossover

Созданием новой версии Note занималось подразделение японской компании — Autech. Модель получила увеличенные до 145 — 150 мм дорожный просвет, рейлинги на крыше и модернизированный усилитель руля.

Кроме того, колеса Note Autech Crossover «обуты» в покрышки Bridgestone Ecopia EP150 размерности 195/60 R16 (+10 мм). Модель получила переработанную подвеску, оригинальные нашивки на передних креслах и защитные накладки на колесные арки, выполненные из черного тисненого пластика.

Под капотом Note Autech Crossover стоит гибридная силовая установка, в которую входит 1,2-литровый бензиновый двигатель мощностью 82 л. с., а также электромотор. Общая производительность установки составляет 116 л. с. и 280 Нм крутящего момента.

Переднеприводная версия новинки будет стоить от 2 537 700 иен (1,65 млн рублей), а модификация с полным приводом — от 2 796 200 иен (1,8 млн рублей).

Напомним, Nissan представил на автовыставке в китайском городе Тяньцзинь обновленный седан Sylphy, который получил гибридную установку e-Power.

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