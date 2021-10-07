Минск, , 14:34 — REGNUM По итогам президентской кампании в Белоруссии 2020 года победила не Светлана Тихановская, а Александр Лукашенко. Об этом несменяемый руководитель постсоветской республики заявил 7 октября на совещании о противодействии применяемыми к официальному Минску международным санкциям.

Лукашенко Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«Я внимательно отслеживаю СМИ. И в России, и в Америке, и в Европе, и в Белоруссии. В Белоруссии западники провели социологические исследования, в результате которых белорусы однозначно заявили, что никакая Тихановская выборы не выигрывала никогда. И признают, что действующий президент однозначно победил», — цитирует Лукашенко пресс-служба президента Белоруссии.

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Напомним, в Белоруссии действует госмонополия на социологические исследования общественно-политических тем. Ранее власти Белоруссии отрицали достоверность альтернативных соцопросов, которые проводились, несмотря на угрозы генпрокуратуры.

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Александр Лукашенко бессменно правит Белоруссией с 1994 года, периодически заявляя, что «власти наелся» и не держится за неё «посиневшими пальцами». ОБСЕ, страны ЕС и США, а также их партнёры не признали Лукашенко законным и легитимным президентом Белоруссии. Фальсификация президентских выборов и жестокое подавление белорусским массовых протестов стали поводами для применения к официальному Минску политических и экономических санкций. В Литве по итогам белорусской президентской кампании 2020 года провозгласили президентом Светлану Тихановскую.