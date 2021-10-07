Сухум, 7 октября, 2021, 14:34 — ИА Регнум. В Абхазии ведены ограничения на работу интернет-ресурсов, которые позволяют производить криптовалюту. Об этом 7 октября сообщил агентству «Апсныпресс» председатель Госкомсвязи республики Беслан Халваш.

Xiangfu Ферма. Майнинг

«Это совершенно новый технический уровень. Будут закрываться VPN, — сказал Халваш. — У нас появилось новое оборудование, которое выводит нас на другой технический уровень борьбы с этим видом деятельности».

Он также не исключил, что владельцы майнинговых ферм будут искать пути обхода новых ограничений. По словам Халваша, власти также будут искать новые возможности блокировать производство криптовалюты.

Напомним, электросети в Абхазии из-за ненадлежащего ухода обветшали и с трудом удерживают нагрузку. При этом из-за низкой цены на электричество в республике расцветает использование майниговых ферм. Это создает еще большие нагрузки на сети и приводит к их аварийному отключению.