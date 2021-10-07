Москва, , 14:34 — REGNUM США пытаются консолидировать своих союзников в Европе для сдерживания России, и точно так же ведут себя в Азии в связи с усилением Китая. Об этом 7 октября заявил директор ИМЭМО РАН Фёдор Войтоловский на телеканале «Россия 24».

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Мы видим, что Соединённые Штаты стремятся к консолидации союзников, и используют гипотетическую российскую угрозу, чтобы сплотить европейских союзников», — заявил Войтоловский.

«В Азии США пытаются использовать так называемую китайскую угрозу для того, чтобы сплотить союзников в Азии. Мы видим, что здесь объединение Австралии, США и Великобритании есть, которое формируется с учётом антикитайской направленности, мы видим взаимодействие по линии четырёхстороннего консультационного формата, есть чёткое устремление Вашингтона иметь в Европе НАТО для сдерживания России», — указал он.

Ранее в НАТО подтвердили сокращение российской миссии в Брюсселе, уточнив, что там вместо 20 человек останутся 10 сотрудников (было принято решение о высылке восьми сотрудников РФ при НАТО и сокращении ещё двух позиций). Замглавы МИД России Александр Грушко в связи с этим заявил, что в НАТО продемонстрировали «истинную цену» прежних заявлений представителей альянса о важности деэскалации отношений с Москвой.