Уфа, 7 октября, 2021, 14:40 — ИА Регнум. Программу газификации до 2025 года и программу догазификации намерен обсудить с «Газпромом» глава Башкирии Радий Хабиров на X Петербургском международном газовом форуме. Об этом 7 октября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Пресс-служба правительства Башкирии Радий Хабиров на Форуме

Сообщается, что Хабиров возглавил делегацию Башкирии на газовом форуме, который проходит в Санкт-Петербурге с 5 по 8 октября. Отмечается, что на форуме руководство республики намерено подписать соглашение о намерениях между Госкорпорацией Ростех, ПАО «Газпром» и правительством региона о сотрудничестве при разработке, освоении производства и применения в проектах «Газпрома» двигателей семейства АЛ в составе газоперекачивающих агрегатов.

Сообщается, что помимо этого планируется подписать дорожную карту по разработке и реализации программ совместного обучения специалистов «Газпрома» и «ОДК-УМПО» в части эксплуатации и технического обслуживания газотурбинных двигателей серии АЛ.

«Планов у нас много. Мы продолжаем нашу работу с «Газпромом», у нас много совместных проектов и целый ряд направлений. Во-первых, хотели обсудить программу газификации до 2025 года и программу догазификации, которая по поручению Президента сейчас реализуется в нашей стране. Сегодня будет и встреча по газомоторному топливу, этот вопрос тоже обсудим. И что важно для меня лично — мы ведём работу по кооперации деятельности «Газпрома» и Ростеха в части нашего «ОДК-УМПО» по использованию двигателей боевой авиации в качестве газоперекачивающих агрегатов. Будем готовить специалистов в этой отрасли. Во время встречи и переговоров на газовом форуме я хочу закрепить то, о чём мы договаривались ранее», — приводит пресс-служба слова Хабирова.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что премьер-министр Башкирии подписал соглашения на форуме в Санкт-Петербурге.