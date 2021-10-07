Киев, , 14:41 — REGNUM Закон о предотвращении и противодействии антисемитизму на Украине подписал президент страны Владимир Зеленский. Об этом сообщает 7 октября пресс-служба украинского лидера.

Администрация президента Украины Gov.ua

Документ направлен на создание законодательного механизма, который будет противодействовать антисемитизму и предотвращать его проявления. Он также нацелен против ксенофобии, расизма и дискриминации, говорится в сообщении.

«Имплементация этого закона будет способствовать дальнейшему укреплению культуры толерантности в украинском обществе», — добавили в пресс-службе.

В законе в частности дано определение термина «антисемитизм» и указан перечень его проявлений. Антисемитизм и его проявления законом запрещены, за нарушение предусмотрена гражданско-правовая, административная и уголовная ответственность.

Как сообщало ИА REGNUM, Верховная рада приняла закон «О предотвращении и противодействии антисемитизму в Украине» 22 сентября 2021 года.

Читайте также: «Как можно в один ряд уложить Петлюру, Бандеру и борьбу с антисемитизмом?»