Вашингтон, 7 октября, 2021, 14:33 — ИА Регнум. Инсайдеры сообщили, что Amazon планирует выйти на рынок «умных» холодильников. Об этом 7 октября сообщает портал Mashable.

Pozis.ru Холодильник

Издание отмечает, что компания, похоже, планирует оборудовать свои устройства множеством видеокамер. Благодаря этой системе и технологии, позволяющей продовольственным магазинам Amazon работать без продавцов, холодильники смогут предупреждать своих владельцев о том, у каких продуктов истекает срок годности.

Устройства также смогут отслеживать, какие товары склонны покупать пользователи и будут сообщать им, что следует приобрести в ближайшее время. Автор статьи пошутил, что когда холодильники Amazon выйдут в продажу, технологический гигант сможет следить ещё и за тем, что едят люди.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Amazon открыла первый магазин непродовольственных товаров в Великобритании. Amazon 4-star, расположенный в торговом центре Bluewater, стал первой подобной торговой площадкой компании за пределами США.