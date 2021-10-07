Франкфурт-на-Майне, Германия, 7 октября, 2021, 14:32 — ИА Регнум. Популярный многопользовательский шутер Hunt: Showdown в скором времени получит новое масштабное обновление. Об этом 7 октября сообщает издание PC Gamer.

Crytek Hunt: Showdown

Главным нововведением обновления станет появление в игре револьвера Scottfield. Помимо этого, в Hunt: Showdown добавят новые предметы для регенерации здоровья персонажа.

Обновление уже доступно на тестовом сервере игры. Когда оно появится на основном сервере — пока неизвестно.