Москва, 7 октября, 2021, 14:29 — ИА Регнум. Заявление Владимира Путина о готовности РФ помочь Европе стабилизировать цены на энергоносители, безусловно, повлияло на ситуация со стремительным ростом цен на «голубое топливо», заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры экономики промышленности РЭУ им. Г.В. Плеханова Олег Каленов.

Government.ru Добыча газа

«В последние дни цены на газ в мире начали резко подниматься, а 6 октября они и вовсе побили все рекорды и приблизились к отметке $2000 за тысячу кубометров.

Однако после заявлений Владимира Путина о том, что Россия готова помочь стабилизировать ситуацию на европейском энергетическом рынке и увеличить поставки, они также резко упали.

Президент РФ считает, что это необходимо делать через Санкт-Петербургскую биржу, а не через стоповый рынок Евросоюза, причем аккуратно, не навредив себе. Цены на «голубое топливо» раздувались как мыльный пузырь, который, в конечном счете, лопнул.

При этом, конечно, цена все равно в разы превышает обычный уровень. В первую очередь это выгодно спекулянтам, которые зарабатывает на дестабилизации ситуации.

Аномально высокие цены не выгодны для России, так как по цене почти в $2000 газ в реальности никто не покупал. Кроме того, это чревато снижением промышленной активности и бурным ростом инфляции», — считает эксперт.

Как сообщало, резкая смена роста цен на газ в мире в сторону снижения произошла после заявления президента России Владимира Путина о готовности РФ помочь Европе стабилизировать цены на энергоносители.

Читайте также: Financial Times: рынок газа отреагировал на слова Путина падением цен