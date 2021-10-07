Минск, 7 октября, 2021, 14:28 — ИА Регнум. «Нам надо сделать все, чтобы простые семьи и трудовые коллективы ни в коем случае не пострадали из-за наших беглых предателей и их западных спонсоров-кураторов. Бегающих по Европе и Америке и вымаливающих санкции против Белоруссии», — заявил 7 октября Александр Лукашенко в ходе совещания о противодействии применяемыми к официальному Минску санкциям.

Иван Шилов ИА REGNUM Лукашенко

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«Сегодня уже никто не сомневается, что основной целью этого оголтелого шантажа является не борьба за какие-то мифические права человека», — подчеркнул Лукашенко, критикуя западные санкции.

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Как сообщает пресс-служба президента Белоруссии, Лукашенко уверен, что противостоит «гибридной войне», а санкции — это её экономическая составляющая. По его мнению, цель международных санкций — устранить прямых конкурентов, разорить и разрушить ключевые предприятия, «удушить в конечном счете экономику Белоруссии».

«И, если говорить прямым текстом, через закрытие заводов и массовую безработицу загнать людей в нищету, а в лучшем случае — вывести их на улицы. Мы этого допустить не можем и не допустим», — заверил несменяемый руководитель постсоветской республики.

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