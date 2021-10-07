Джакарта, , 14:28 — REGNUM Правительство Индонезии объявило, что количество людей, прошедших полную вакцинацию против коронавируса, составило 54 959 545 или 26,39% населения страны, сообщает Kompas.

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Первую инъекцию вакцины против коронавируса в Индонезии получили 96 492 154 человека или 46,33% жителей.

Полную вакцинацию от коронавируса в Индонезии прошли 1,8 млн медиков, 20,8 млн государственных служащих, 2,1 млн учителей,.

Кроме того, 980 846 медиков в Индонезии получили третью дозу вакцины.

Всего власти Индонезии намерены привить от коронавируса 208 млн жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным целевой группы по борьбе с коронавирусом, в Индонезии за сутки выявили 1393 случая заражения SARS-CoV-2.

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