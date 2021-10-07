Москва, 7 октября, 2021, 14:27 — ИА Регнум. В настоящее время НАТО в очередной раз игнорирует попытки Москвы наладить диалог в отношении размещения ракет средней и меньшей дальности в Европе. Об этом 7 октября заявил директор ИМЭМО РАН Фёдор Войтоловский на телеканале «Россия 24».

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

«Сейчас Москва, министерство иностранных дел в Российской Федерации уже не в первый раз обратилось к странам-членам НАТО с воззванием по поводу необходимости какой-то реакции на российский односторонний мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности наземного базирования», — заявил Войтоловский.

«Россия взяла на себя такие обязательства в европейской части России о неразмещении, до того как не будут размещены американские ракеты в Европе. Отреагировала только Франция. Тогда Макрон ответил, что это необходимо обсуждать, но дальше никаких обсуждений со стороны НАТО не последовало», — указал он.

Ранее в НАТО подтвердили сокращение российской миссии в Брюсселе, уточнив, что там вместо 20 человек останутся 10 сотрудников (было принято решение о высылке восьми сотрудников РФ при НАТО и сокращении ещё двух позиций). Замглавы МИД России Александр Грушко в связи с этим заявил, что в НАТО продемонстрировали «истинную цену» прежних заявлений представителей альянса о важности деэскалации отношений с Москвой.