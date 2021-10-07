Санкт-Петербург, 7 октября, 2021, 14:35 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге задержали предполагаемых участников убийства криминального авторитета, совершенного в начале 2000 года. Погибшего «заказали» его бывшие «коллеги» по преступной группировке. Об этом 7 октября сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Spb.sledcom.ru Кадры из дела об убийстве уроженца города Сланцы по кличке «Боб»

Заказное убийство было совершено в конце января 2000 года во дворе дома 36/1 по улице Есенина в Выборгском районе Петербурга. В своем автомобиле ВАЗ-2109 был расстрелян из пистолета 31-летний уроженец города Сланцы, в криминальных кругах известный по кличке «Боб». По факту убийства районной прокуратурой было возбуждено уголовное дело. По «горячим следам» раскрыть преступление не смогли, но спустя 21 год удалось выяснить, что к убийству «Боба» причастны его подельники по криминальной деятельности.

«Группировка, в которую входил потерпевший занималась незаконным оборотом наркотиков. В 1999 году «Боб» освободился из-под стражи и потребовал долю с дохода от наркоторговли, которая накопилась за время его заключения. По данным оперативников, один из лидеров группировки по кличке «Вася Пират», которому на тот момент было 36 лет, не желая платить, решил устранить соратника», — рассказали в ведомстве.

Этот человек привлек к исполнению своего злого умысла двух других членов группировки — на тот момент в возрасте 24-х и 36-ти лет. Им был передан пистолет, предположительно «Беретта», из которого и был убит потерпевший, когда подъехал к месту назначенной встречи для получения денег. В жертву выпустили не менее восьми пуль.

«Боб» был расстрелян прямо в автомобиле. За исполнение «заказа» «Вася Пират» расплатился автомобилем «Форд Скорпио», — уточнили в Главке.

В ночь на 7 октября 2021 года все трое предполагаемых участников преступления были задержаны оперативниками по местам проживания. Отметим, что вместе с исполнителем был задержан и организатор, он же заказчик преступления. Соучастник убийства в настоящий момент находится под подпиской о невыезде. Делом занялось ГСУ СКР по Петербургу.

В этом ведомстве добавили, что всем задержанным предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании им меры пресечения.

«По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается», — заявили в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.