Село Териберка, Мурманская область, 7 октября, 2021, 14:25 — ИА Регнум.

В Мурманской области введена административная ответственность за кражу камней с пляжа поселка Териберка. Об этом в интервью ГТРК «Мурман» заявил глава дирекции особо охраняемых природных территорий региона Руслан Шапиев.

Юрочкин Роман Посёлок Териберка

Нововведение регламентировано в положении недавно созданного природного парка, в состав которого вошла заполярная туристическая Мекка.

«Это незаконно. В положении о природном парке четко прописана формулировка, которая запрещает вывоз и сбор неживых объектов природы», — заявил Шапиев.

Как сообщало ИА REGNUM, ежегодно мурманский поселок Териберка, где снимали киноленту «Левиафан», посещают 40 тысяч туристов. Некоторые из них забирают на память камни с пляжа. В числе похитителей нередко фигурируют популярные артисты.