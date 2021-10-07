Москва, 7 октября, 2021, 14:26 — ИА Регнум. На российском авторынке представлен рестайлинговый внедорожник Lexus GX 460, который получил новую мультимедийную систему. Об этом сообщается на сайте компании.

Lexus Lexus GX 460

Обновленный Lexus GX 460 представлен в России в четырех модификациях, стоимость которых начинается от 6 млн 089 тыс. рублей.

Внутри модели установлен новый 10−3-дюймовый тачскрин мультимедиа. Он заменил прежний 8-дюймовый экран. Также внедорожник укомплектован панелью управления Remote Touch, которая располагается рядом с рычагом трансмиссии.

Lexus GX 460 получил блок управления климат-контролем и мультимедиа, которые выполнены в новом дизайне. В отделке салона использовались полуанилиновая кожа и декоративные вставки из чёрного дерева с лазерной гравировкой.

В список оснащения модели вошли: многофункциональный руль с обогревом, система постоянного полного привода, двухступенчатая раздаточная коробка с понижающей передачей, система поддержания постоянной скорости на бездорожье Crawl Control и селектор режима работы систем помощи при движении по бездорожью (Multi Terrain Select).

Напомним, компания Lexus готовит к премьере кроссоверы TX, RZ450e EV и модели GX550 и LX600, которые будут представлены в течение следующих нескольких лет.

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