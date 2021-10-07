Стокгольм, 7 октября, 2021, 14:24 — ИА Регнум. Шведская поп-исполнительница Tove Lo в своих социальных сетях рассказал, что завершает процесс написания своего нового студийного альбома.

(сс) Eric Nopanen Музыка

Tove Lo, чей четвертый альбом под названием «Sunshine Kitty» вышел в 2019 году, вернулась в свой инстаграм для того, чтобы объявить фанатам, что их скоро ждет новый материал. «Пишу финальную часть своего альбома в месте, где я провела большую часть своего жизни. Счастливая грусть не так уж и плоха», — пишет Tove Lo под фотографией вида из своего окна. Этот пост появился после того, как месяцем ранее Tove Lo заявила, что готовит новый альбом.

https://www.instagram.com/p/CUo7iYaAoRJ/

В минувшем апреле британская певица Charli XCX рассказала, что она и Tove Lo делали «лучшую музыку за все время» вместе в Калифорнии. Charli XCX уже сотрудничала со шведской артисткой во время написания микстейпа «Pop 2», вышедшего в 2017 году.