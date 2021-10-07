Барнаул, 7 октября 2021, 14:24 — REGNUM Депутаты Алтайского краевого законодательного собрания (АКЗС) восьмого созыва сегодня, 7 октября, провели свою первую сессию, на которой избрали председателя парламента. Как сообщает пресс-служба АКЗС, им вновь стал единоросс Александр Романенко.

Председатель Алтайского краевого законодательного собрания Александр Романенко
Председатель Алтайского краевого законодательного собрания Александр Романенко
АКЗС

За него проголосовали более половины депутатов (то есть 35 и более голосов «за»).

"Я обещаю, что в процессе нашей совместной работы мы будем взаимоуважительны друг к другу и будем работать во благо одной партии — жителей Алтайского края», — сказал Александр Романенко.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам единого дня голосования в Алтайское краевое Заксобрание пришли 68 депутатов. Это представители пяти политических партий: «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия — За правду», ЛДПР, «Коммунисты России».

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«Большой» Алтай стал единственным российским регионом, где «Единая Россия» потеряла полный контроль над законодательным собранием. Теперь, чтобы принять бюджет края или, например, поправить его устав, партии власти придется с кем-то договариваться.

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