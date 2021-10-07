Барнаул, 7 октября, 2021, 14:24 — ИА Регнум. Депутаты Алтайского краевого законодательного собрания (АКЗС) восьмого созыва сегодня, 7 октября, провели свою первую сессию, на которой избрали председателя парламента. Как сообщает пресс-служба АКЗС, им вновь стал единоросс Александр Романенко.

АКЗС Председатель Алтайского краевого законодательного собрания Александр Романенко

За него проголосовали более половины депутатов (то есть 35 и более голосов «за»).

"Я обещаю, что в процессе нашей совместной работы мы будем взаимоуважительны друг к другу и будем работать во благо одной партии — жителей Алтайского края», — сказал Александр Романенко.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам единого дня голосования в Алтайское краевое Заксобрание пришли 68 депутатов. Это представители пяти политических партий: «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия — За правду», ЛДПР, «Коммунисты России».

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«Большой» Алтай стал единственным российским регионом, где «Единая Россия» потеряла полный контроль над законодательным собранием. Теперь, чтобы принять бюджет края или, например, поправить его устав, партии власти придется с кем-то договариваться.

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