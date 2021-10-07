Сеул, 7 октября, 2021, 14:24 — ИА Регнум. В Южной Корее зафиксировал увеличение объёмов венчурных инвестиций. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства малого, среднего и венчурного бизнеса страны.

Selfcreation.ru Инвестиции

Согласно опубликованным данным, с января по август 2021 года объём венчурных инвестиций составил 4,61 трлн вон (~$3,87 млрд), что на 85,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Известно, что что объём инвестиций в сферу информационных и коммуникационных технологий увеличился на 101,8%, в с сферу обслуживания — на 118,6%.

Венчурные инвестиции — это инвестиции, предназначенные для финансирования новых (так называемых стартапов) или растущих компаний, деятельность которых сопряжена с высокой или относительно высокой степенью риска.