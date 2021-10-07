Судак, Крым, 7 октября, 2021, 14:23 — ИА Регнум.

Арт-кластер «Таврида» подвел итоги седьмого образовательного сезона. Его участниками стали более 3 000 творцов из всех регионов России и более 800 экспертов и почетных гостей. С июня по октябрь на площадке арт-кластера в Крыму, рядом с Судаком, прошло 10 образовательных заездов, которые объединили более 30 арт-школ. Молодые деятели культуры и искусств, которые развиваются в сфере креативных индустрий, учились, вдохновлялись и создавали креативные коллаборации.

АНО «Россия — страна возможностей» Таврида

«Мы видим, как с каждым годом растет качество нашей работы. Образовательные заезды становятся профессиональнее, атмосфера на площадке превращается в легенду, к нам присоединяются все новые креативные аудитории: артисты цирка, балета, создатели онлайн-кинотеатров и веб-сериалов, представители гастрономического направления, сайнс-арт-художники, специалисты интернет-маркетинга и многие другие, в том числе молодые профи с ОВЗ. В этом сезоне «Таврида» объединила более 4000 молодых творцов со всех регионов страны и топовых экспертов в сфере креативных индустрий. Мы смешивали различные аудитории и форматы, давали возможность учиться и творить, устраивали шоу и выигрывали гранты — теперь с уверенностью можно сказать, что сезон максимального взаимодействия удался!» — подвел итог руководитель арт-кластера «Таврида» Сергей Першин.

Участники восьми образовательных заездов приняли участие в кастингах, чтобы пройти отбор в ключевые проекты фестиваля: мюзикл «В порту» и шоу резидентов — на последнем выступило более 150 талантливых артистов арт-кластера.

Команда «Тавриды» завершила образовательный сезон на площадке в Крыму, но экосистема проектов арт-кластера продолжит свое развитие. В декабре этого года в Москве пройдет фестиваль коллабораций «Таврида.АРТ Moscow Week». Он объединит несколько аудиторий, которые вместе создадут уникальные творческие проекты. Участниками фестиваля станут резиденты арт-кластера «Таврида» — молодые творцы в возрасте от 18 до 35 лет; представители креативных индустрий, корпораций, государственных и коммерческих компаний; деятели культуры и искусств, уже ставшие лидерами в своей сфере. Резиденты арт-кластера «Таврида» заявят о себе на главных творческих площадках Москвы, примут участие в совместных проектах с экспертами креативных индустрий, выступят на одной сцене с популярными исполнителями, а также презентуют свои идеи.