На форуме «Таврида» подвели итоги сезона в Крыму
Судак, Крым, 7 октября, 2021, 14:23 — ИА Регнум.
Арт-кластер «Таврида» подвел итоги седьмого образовательного сезона. Его участниками стали более 3 000 творцов из всех регионов России и более 800 экспертов и почетных гостей. С июня по октябрь на площадке арт-кластера в Крыму, рядом с Судаком, прошло 10 образовательных заездов, которые объединили более 30 арт-школ. Молодые деятели культуры и искусств, которые развиваются в сфере креативных индустрий, учились, вдохновлялись и создавали креативные коллаборации.
Участники восьми образовательных заездов приняли участие в кастингах, чтобы пройти отбор в ключевые проекты фестиваля: мюзикл «В порту» и шоу резидентов — на последнем выступило более 150 талантливых артистов арт-кластера.
Команда «Тавриды» завершила образовательный сезон на площадке в Крыму, но экосистема проектов арт-кластера продолжит свое развитие. В декабре этого года в Москве пройдет фестиваль коллабораций «Таврида.АРТ Moscow Week». Он объединит несколько аудиторий, которые вместе создадут уникальные творческие проекты. Участниками фестиваля станут резиденты арт-кластера «Таврида» — молодые творцы в возрасте от 18 до 35 лет; представители креативных индустрий, корпораций, государственных и коммерческих компаний; деятели культуры и искусств, уже ставшие лидерами в своей сфере. Резиденты арт-кластера «Таврида» заявят о себе на главных творческих площадках Москвы, примут участие в совместных проектах с экспертами креативных индустрий, выступят на одной сцене с популярными исполнителями, а также презентуют свои идеи.