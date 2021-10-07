Астана, 7 октября, 2021, 14:30 — ИА Регнум. Усилия президента Владимира Путина превратили Россию в авторитетную мировую державу, которая участвует в решении всех ключевых международных проблем. Об этом президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил в телефонном разговоре с российским коллегой, сообщает 7 октября пресс-служба казахстанского лидера.

Kremlin.ru Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин

Токаев поздравил Путина с днём рождения и пожелал ему дальнейших успехов в государственной деятельности на благо российского народа. Он высоко оценил личный вклад Путина в укрепление двусторонних отношений Москвы и Нур-Султана.

«По мнению Касым-Жомарта Токаева, благодаря усилиям Владимира Путина Россия превратилась в авторитетную мировую державу, без которой ни одна ключевая международная проблема не находит своего решения», — говорится в сообщении.

Главы государств положительно оценили итоги Межрегионального форума Казахстана и России, который прошёл 30 сентября, а также договорились продолжать активный политический диалог.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 октября Владимиру Путину исполнилось 69 лет. Его поздравили руководители других государств, в том числе президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент ТурцииРеджеп Тайип Эрдоган.

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